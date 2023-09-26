Türkiye dostu Napolitano devlet töreniyle uğurlandı

İtalya'da 22 Eylül'de hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Roma'da bir süredir tedavi gördüğü klinikte geçen cuma akşamı, 98 yaşında hayatını kaybeden Napolitano için bugün devlet töreni düzenlendi.

Vasiyeti doğrultusunda Napolitano için herhangi bir dini tören yapılmazken, bir dönem başkanlığını da yaptığı parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki devlet töreni de herhangi bir dini unsur olmadan gerçekleştirildi.

Napolitano için Temsilciler Meclisi'ndeki törene, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Senato Başkanı Ignazio La Russa, Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana, Başbakan Giorgia Meloni başta olmak üzere İtalyan devlet erkanı, iktidar ve muhalefet partilerinden parlamenterler ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni ve Napolitano'nun ailesi katıldı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalarda, Napolitano'nun "devlet adamı" oluşuna vurgu yapıldı.

Napolitano'nun naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına, oradan da defnedileceği Roma'daki Katolik olmayanlar mezarlığına götürüldü.

Napolitano, 1946 yılından bu yana cumhuriyetle yönetilen İtalya'da, cumhurbaşkanlığına ikinci kez seçilen ilk isim olarak cumhuriyet tarihine geçmişti.

İlk kez 2006'da cumhurbaşkanı seçilen Napolitano, 7 yıllık görev süresini 2013'te doldurduğunda İtalya, ciddi mali borç krizi ve seçimlerin ardından hükümet kurulamadığı için siyasi kriz içinde bulunuyordu. Siyasi krizin bir de cumhurbaşkanlığı seçimiyle derinleşmemesi için sağ ve sol partilerin birlikte aday göstermesiyle Napolitano, 2013'te ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçilmiş, daha sonra 2015'te cumhurbaşkanlığındaki ikinci 7 yıllık dönemini tamamlamadan istifa etmişti.

Bu arada, Napolitano'nun cenaze töreni önemli bir görüşmeye de vesile oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İtalya Başbakanı Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cenaze töreninin ardından Başbakanlığa geçerek, düzensiz göç başta olmak üzere iki ülke arasındaki konuları ele aldı.