Türkiye ile Yunanistan arasında yeni dava

Yunan gazetesi Kathimerini, daha önce de gündeme getirdiği 'TürkAegean' krizini yeniden masaya yatırdı. 'Türkiye'nin Türkaegean patentini durdurma çabası' başlıklı haberlerinde Yunanistan'ın bu patenti durdurmaya çalıştığından bahsedildi.

Haberde Atina hükümetinin bu amaçla riskli davalarda uzmanlaşmış Washington Merkezli hukuk firması Steptoe & Johnson firmasını işe aldığı belirtildi.

Atina'nın, Türkiye'nin TürkAegean kampanyasını' ABD ve Avrupa'nın görüşünü yanıltıcı bir biçimde kullandığını düşündüğüne' vurgu yapıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan bu kriz ilk TürkAegean krizi değil. Geçen temmuz ayında Avruğa Birliği Fikri Mükiyet Ofisi'nin (EUIPO) Türkiye'nin yurt dışı için tasarladığı turizm tanıtımı 'TürkAegean' markasını kullanmasına yeşil ışık yakması Yunan tarafında tepkilere neden olmuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde "Ülkemizin turizm alanındaki imajı ve üretimiyle ilgili bu sorunu düzeltmek için için yasal yollara başvurma seçeneceğimiz mevcut" sözlerine yer vermişti.

Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis ise Türkiye'nin bu hamlesinden haberdar olduklarını ve yanıt vermekte geciktiklerini ifade etmişti. Aynı zamanda Bakan, bu durumu düzeltmek için elinden geleni yapacağını da söylemişti.

Türkiye ise bu patenti Ege'de kendi kıyıları için kullanmak istiyor. 'TürkAegean: Mutluluk kıyısı' olarak çıktığı sloganda özellikle Efes kenti, antik Truva ve mavi Ege kıyılarına bir vurgu yapılıyor.