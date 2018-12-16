AB, Türkiye'nin harekat hazırlığından rahatsız oldu!

Türkiye'nin, Fırat'ın Doğusu'nu işgal altında tutan PKK/YPG'li teröristlere yönelik harekat hazırlığı AB'yi endişelendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusuna yapılacak olası askeri operasyonun "endişe kaynağı” olduğunu belirtti.

Mogherini, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'yi AB'nin önemli bir ortağı ve Suriye krizi nedeniyle bölgede "kritik düzeyde önemli bir aktör” olarak tanımladı. Mogherini, AB ile Türkiye'nin ortak amacının Suriye ve bölgede şiddeti durdurmak, terörü yenmek ve istikrarı sağlamak olduğunu aktardı. Mogherini açıklamasında Türk makamlarından DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonun çabalarını baltalayacak "tek taraflı bir eylemden sakınması” konusunda beklentilerinin olduğunu ifade etti. DEAŞ'a karşı savaşın sonlarına yaklaşıldığını savunan Mogherini, bu örgütün yenilmesinin 2011'den beri devam eden Suriye krizine sürdürülebilir bir çözüm bulunması için vazgeçilemez bir hedef olduğunu belirtti.

Menbiç'teki yol haritasına vurgu

"Bu kapsamda Türkiye ile Menbiç arasındaki yol haritasının ivedilikle uygulanması çok önemli” diye Mogherini, Suriye'nin kuzeyinde her kesimce kabul edilebilir bir sonucun Türkiye'nin güvenlik endişelerini kapsarken, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonların sekteye uğratılmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: www.gaste24.com