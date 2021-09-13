Türkiye ve Rusya arasındaki hava köprüsü genişliyor
Rusya, ülkedeki 4 şehirden daha Türkiye'ye yönelik hava yolu ulaşımının başlayacağını açıkladı.
Avrupa 13.09.2021, 17:12
Rus hükümetinden yapılan açıklamada, 21 Eylül itibarıyla Pskov, Magadan, Murmansk ve Çita’da bulunan havalimanlarından da Türkiye’ye hava yolu ulaşımının açılmasına karar verildiği belirtildi.
Söz konusu şehirlerden Mısır’a da uçuşların başlatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’nın İspanya, Slovakya, Kenya ve Irak’la da uçuşları tekrar başlatma kararı aldığı belirtildi.
AA
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