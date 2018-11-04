Fransa'da Türkiye'yi tanıtmak için düzenlenen fuara yoğun ilgi

Fuarın organizasyon sorumlusu Özcan Öztürk, yaptığı açıklamada, Festitourisme'in, beş Türkiye ve Fransa sevdalısı arkadaşın bir araya gelerek düzenledikleri bir turizm ve tanıtım fuarı olduğunu ve 4 gün boyunca fuara yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Öztürk, son dönemde geri planda kalan Türkiye-Fransa ilişkilerinin tarihi önemini yeniden hatırlatmak amacıyla kültür ve turizmi öne çıkaran bir fuar düzenlemeyi tercih ettiklerini belirtti.

İki ülke arasındaki etkileşimin hayatın her alanına yansıdığını ifade eden Öztürk, “Bu bir sergi veya fuardan çok, dostluğa övgü diyebileceğimiz bir etkinlik.” dedi.

Öztürk, herhangi bir kurum veya derneğe bağlı olmadıklarını kaydederek "Fransa’da Türkiye’yi tanıtarak ön yargıları ve Türkiye hakkında yanlış bilgileri asgariye indirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu

Fransa’da, turizm ve kültür açısından yeni destinasyonlar ve hedefler arayışında olanları bilgilendirdiklerini belirten Öztürk, fuarı, "Sizi dünyanın 6. turizm destinasyonuna götürüyoruz" sloganıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öztürk, 1970’li yıllardan beri Fransa’da yaşadığını ve son yıllarda düşmanlıkları körükleme amacıyla propaganda yapıldığını belirterek "İki ülke arasındaki ilişkiyi zedeleyen çok fazla ön yargı, yalan ve yanlış var. Biz her iki kültürü de temsil eden vatandaşlar olarak bu ilişkiyi onarabileceğimizi düşünüyoruz ve bu amaçla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkler Fransızları anlamıyor veya Fransızlar Türkleri anlamıyor diye yakınmak yerine, mütevazı imkanlarımızla ne yapabiliriz dedik ve yola koyulduk." ifadelerini kullandı.

Ülkeler ve halklar arasındaki ön yargıların insani hatalar olduğunu ifade eden Öztürk, bu ön yargıların bir araya gelerek, iletşim kurarak, değiş tokuş yaparak kırılabileceğinin altını çizdi.

Öztürk, "Sadece tanıtmak değil, daha iyi tanıtmak gerekiyor. Türkiye’nin bugünü dışında, geçmişini de Balkanları, Kafkasları da buraya taşıdık. Çünkü Türkiye sadece Anadolu’dan ibaret değil ve Balkanlarda, Kafkaslarda da bu tarih ve kültürün bir kısmı hala duruyor." dedi.

Fuarda Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerden katılımcıların da yer aldığı bilgisini paylaşan Öztürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan’ın Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girişinin 20’inci yılı olması ve 2018 Troya yılı dolayısıyla ilgiyle izlenen bir konferans verdiğini söyledi.

Kaynak: AA