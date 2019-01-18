Guterres: Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisine ilişkin, "Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı." dedi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019, 21:45
BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisine ilişkin, "Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı." dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisine ilişkin, "Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı." dedi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019, 21:45