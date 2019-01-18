Guterres: Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisine ilişkin, "Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı." dedi.

Guterres: Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisine ilişkin, "Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı." dedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019, 21:45
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