Tutuklu sanık mahkemede boğazını kesmeye çalıştı

Belarus'ta geçen yıl hükümete karşı yapılan protestolarda tutuklanan bir mahkum, duruşmada boğazını kesmeye çalıştı.

Yerel medya ve görgü şahidi aktivistlerin aktarımına göre, tutuklu sanığa suçlamaları kabul etmemesi halinde ailesi ve komşularının yargılanacağının söylenmesinin ardından böyle bir girişimde bulundu.

RFE/RL tarafından yayınlana görüntülerde 41 yaşındaki Stepan Latypov mahkeme salonundaki mahkum kafesi içinde banka uzanmış vaziyette görülürken polis başında bekliyor ve salondakilerin çığlıkları duyuluyor.

İkinci videoda da Latypov'un bir ambulansa taşındığı görülüyor ve gömleğindeki kan lekeleri seçilebiliyor.

Mahkeme salonunda bulunan bir arkadaşının yerel medyaya aktardığına göre, Latypov ayağa kalkıp maskesini çıkardıktan sonra babasına seslenerek 51 gün işkence hücresinde tutulduğunu ve itirafta bulunmazsa ailesi ve komşularının da aynı kaderle karşılaşmakla tehdit edildiğini söyledikten sonra ağzından çıkardığı kalem benzeri bir şeyle boğazını kesmeye başladı.

Salondaki polisler doğru anahtarları olmadığı için bir süre mahkum kafesine girmeyi başaramadı.

Latypov'a hastanede müdahale edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Latypov eylül ayında Devlet Bakanı Aleksandır Lukaşenko karşıtı gösterilerin yoğunlaştığı dönemde tutuklanmıştı.

Latypov duvardaki muhalif yazıların üzerini boyamak için polis eşliğinde gelen devlet görevlilerinin önünde dururken gözaltına alınarak hakkında isyan organize etme, polise direnme ve dolandırıcılık davaları açılmıştı.

Kaynak: Euronews