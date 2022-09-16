UAEA: Rusya, Ukrayna'daki nükleer güvenliği tehlikeye atıyor

Avusturya’nın başkenti Viyana'da hafta başında başlayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında, Ukrayna'daki nükleer güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle Rusya'ya karşı karar alındı.

Kararda, Rusya'nın, Ukrayna'daki nükleer tesislere yönelik tüm eylemlerini durdurmasına ilişkin çağrıları dikkate almamasının ciddi endişelere yol açtığı belirtildi.

Moskova yönetiminin Ukrayna'daki nükleer tesislerin kontrolünü zorla ele geçirmesi, bu unsurlara yönelik şiddet eylemlerini sürdürmesine tepki gösterilirken Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus güçleri ile Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) uzmanlarının varlığının, tesis ve burada görevli sivillerin güvenliğini ciddi anlamda tehdit ettiği vurgulandı.

Uluslararası toplumu tehlikeye atabilecek nükleer kaza uyarısı

"(Rusya'nın bu tutumunun) Ukrayna halkı başta olmak üzere komşu ülkeler ve uluslararası toplumu tehlikeye atabilecek bir nükleer kaza ya da olayın meydana gelme riskini artırıyor" sözlerinin yer aldığı kararda; Rusya'ya, Zaporijya Nükleer Santrali ve Ukrayna'daki diğer nükleer tesislere karşı tüm eylemlerini derhal durdurması çağrısı yapıldı.

Kararda, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ve ekibinin Zaporijya başta olmak üzere Ukrayna'daki nükleer güvenlik için yürüttüğü çalışmaların desteklendiği kaydedildi.

Nükleer güvenlik bölgesi

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya'nın fiziksel bütünlüğünün korunması ve santralin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için elektrik sağlayan güç kaynaklarının zarar görmemesi için tarafların burada askeri eylemlerine son vermesinin önemini vurgulamış, burada bir nükleer güvenlik bölgesinin oluşturulması için Moskova ve Kiev ile görüşmelere başladığını duyurmuştu.