UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki ‘istikrarsız’ duruma karşı uyardı



Alman haber ajansı DPA’ya göre, geçen haftadan bu yana tesiste bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanları, bombardımanlar sonucunda tesis yakınlarındaki Enerhodar kasabasındaki bir elektrik merkezinin tahrip edilmesinin ardından, nükleer santralin bir reaktörün orta kısımlarının zarar gördüğünü ve nükleer atıkları soğutmak için harici bir elektrik kaynağının artık kullanılamadığını bildirildi.



UAEA Direktörü Rafael Grossi Viyana’da yaptığı açıklamada, “Bu devam ettirilemez bir durum ve giderek daha da istikrarsız hale geliyor” dedi. Grossi nükleer bir felaketi önlemek için düşmanlıkların durdurulması ve santral çevresinde askerden arındırılmış bir bölge kurulması çağrısını yineledi.



Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali’ni işleten şirketin bölgede artan çatışmaların ortasında elektriğin tekrar sağlanmasının pek olası olmaması sebebiyle şu anda, istasyonda çalışan ve son ünite olan 6’ncı reaktörü durdurmayı düşündüğünü belirtti.



Avrupa’da türünün en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali, Rus kuvvetleri tarafından ele geçirildi.



UAEA Direktörü, Enerhodar’da su veya elektrik olmamasının yanı sıra yakında tesisi güvenli bir şekilde işletmek için yeterli sayıda Ukraynalı personelin olmayacağına yönelik önemli bir risk olduğunu da sözlerine ekledi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının, Kiev’e karşı başlatılan taarruz ile ‘kritik bir aşamaya’ girdiğini söyledi.



Stoltenberg dün (Cuma) ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı basın toplantısında, “Ukrayna kuvvetleri, Moskova'nın Donbass’taki saldırısını durdurabildi, Rus hatlarının arkasında misilleme yaptı ve toprakları geri aldı” ifadelerini kullandı.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg “Sadece son birkaç günde, hem güneyde Herson’da hem de doğuda Harkov’da daha fazla ilerlemeye tanık olduk” dedi. Söz konusu durum ile ilgili olarak “Ukrayna kuvvetlerinin cesareti, becerisi ve kararlılığı ile desteğimizin sürmesi savaş alanında her gün fark yarattığını gösteriyor” dedi.



Batı’nın dayanışmasının enerji krizine ve artan hayat pahalılığına rağmen şu anda sarsılmaması gerektiğini vurguladı.



Stoltenberg “Ödediğimiz bedel parayla hesaplanıyor, Ukraynalıların ödediği bedel ise insanların canları ile ölçülüyor” dedi. Stoltenberg “Rusya ve diğer otoriter rejimler saldırganlıklarının ödüllendirildiğini gördükleri taktirde, hepimiz çok daha büyük bir bedel ödeyeceğiz” dedi.



NATO Genel Sekreteri ayrıca “Rusya savaşmayı bırakırsa, barış sağlanacak. Ukrayna savaşmayı bırakırsa, bağımsız bir ülke olarak varlığı sona erecek. Dolayısıyla çabalarımızı sürdürmeliyiz. Ukrayna’nın ve bizim menfaatimiz için” ifadelerine de yer verdi.

Kaynak: Şarku’l Avsat