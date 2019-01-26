Üç Avrupa ülkesi 47 göçmeni sahiplenemedi

Alman sivil toplum örgütü Sea Watch tarafından, Akdeniz'de kurtarıldıktan sonra İtalya deniz sahasında bekletilen Hollanda bandıralı gemideki 47 göçmenin bekleyişi sürüyor. Ne zamana kadar mı ? Üç Avrupa ülkesinden hangisinin onları alacağına karar verene kadar.

İtalya hükümeti Hollanda bandıralı gemideki 47 göçmenle Hollanda'nın ilgilenmesi gerektiğini öne sürüyor. Sea Watch'a ait gemi, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nın Siracusa kentinin bin mil kadar açıklarında bekletiliyor.

Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, denizdeki kötü hava şartlarından dolayı gemidekilerin güvenliği için İtalyan deniz sahasına girilmesine izin verildiği, belirtildi.

Sea Watch, bir hafta önce Akdeniz'de kurtardığı 47 kaçak göçmeni taşıyan Hollanda bandıralı gemiyi, kötü hava şartlarından dolayı İtalya deniz sahasına getirmişti.

Alman örgüt Sea Watch ise Twitter hesabından, 19 Ocak'ta Libya açıklarında kurtarılan 47 kaçak göçmenin karaya çıkarılması için İtalyan hükümetinden limanlarını açmasını talep etti.

İtalya: Kapımız kapalı

İtalyan hükümeti ise geçmişte olduğu gibi limanlarının kaçak göçmenlere kapalı olacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının Hollanda'nın Roma Büyükelçiliğine mektup göndererek, "Hollanda bandıralı olmasından dolayı gemideki 47 kaçak göçmenle Hollanda'nın ilgilenmesi gerektiğini" savunduğu belirtildi.

"Malta alıp dağıtsın"

Aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, Sea Watch'un gemisi için "yer yok" ifadesini kullandı. Salvini, Akdeniz'de yaşanan benzer vakalarda olduğu gibi bu 47 göçmenin de Malta tarafından kabul edilerek, AB ülkelerine dağıtılmasını istedi. İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli de "Sea Watch'da Hollanda bayrağı bulunduğuna göre kurtarılan göçmenleri bu ülkenin alması gerekir." diyerek topu Hollanda'ya attı.

Fransa alsın diyen var

İtalya'nın hükümet ortağı 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio da Sea Watch'a ait gemideki düzensiz göçmenlere sağlık ve gıda yardımı yapılacağını ancak İtalya'da karaya çıkmayacaklarını söyledi.

Di Maio, son zamanlarda Fransa hükümetiyle yaşanan krize atfen 47 düzensiz göçmenin Fransa tarafından alınması gerektiğini savundu.

Kaynak: Deniz Haber Ajansı