Üç lider Doğu Akdeniz'de enerji için Girit'te

Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs liderleri Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama hakları ve Avrupa'ya yasadışı göçle mücadele çabaları da dahil olmak üzere bölgesel işbirliğinin ilerletilmesi hakkında görüşmek üzere Girit adasında bir araya geliyorlar.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel-Fattah el-Sissi ve Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile altıncı toplantıya ev sahipliği yaptı.

Görüşmenin gündeminde Doğu Akdeniz’deki enerji güvenliği, terörle mücadele, Kıbrıs sorunu, mülteciler, Orta Doğu’daki barış süreci, AB-Mısır ilişkileri ile Türkiye, Suriye ve Libya’ya ilişkin konular var.

Rum basını, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Mısır Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Noble Energy, Delek ve Shell şirketlerinin, Mısır’daki sıvılaştırılmış doğalgaz terminali ile yaptıkları müzakerelerde anlaşmaya yakın olduklarını söylediğini yazdı.Habere göre Hristodulidis, anlaşma olması halinde, doğalgazın borularla taşınmasının uygulanmasına başlanabileceğini ifade etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net