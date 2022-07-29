Üç ülke Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

ICJ'den yapılan yazılı açıklamada, Litvanya, Letonya ve Yeni Zelanda’nın Ukrayna ile Rusya arasındaki soykırım davasına katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

Menfaati etkilenen devletlerin diğer devletler arasındaki mevcut bir davaya katılabileceği hatırlatılan açıklamada, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nin tarafı olan üç devletin davaya katılmak istediği bildirildi.

Açıklamada, davaya katılma hakkı elde eden devletlerin duruşmalarda beyan, gözlemlerini aktarma ve taleplerini yöneltme hakkı elde ettiği kaydedildi.

ICJ, Ukrayna ve Rusya’ya, üç ülkenin davaya katılma talebine ilişkin yazılı beyanda bulunmalarını istedi.

"Rusya askeri operasyonu derhal durdurmalı"

ICJ, 16 Mart 2022 tarihli tedbir kararında, "Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarında başlattığı 'askeri operasyonu' derhal durdurması"na hükmetmişti.