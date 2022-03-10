Üç ülkenin bakanları Ukrayna sınırındaki mülteci merkezini ziyaret etti

Korczowa'daki mülteci toplanma merkezine giden Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski mülteciler ile görüştü.

Faeser, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ukrayna'dan gelen mültecilere yardım etmenin bir Avrupa görevi olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'da bunca acıdan kaçan insanlara karşı hepimizin bir görevi var. Şimdi komşu ülkelere desteği hızla organize etmemiz gerekiyor. Almanya, Polonya'ya çok pratik yardım sağlamaya devam edecek. Örneğin mültecilerin alınması ve lojistik konularında." ifadelerini kullandı.

Faeser, Polonya hükümetine Ukrayna'dan gelen insanlara bu kadar örnek şekilde baktığı için çok minnettar olduğunu kaydetti.