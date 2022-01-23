Uçağın iniş takımlarında bir kişi bulundu
Güney Afrika'dan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a inen kargo uçağının iniş takımlarında bir kişi bulundu.
Avrupa 23.01.2022, 20:28
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu.
Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, Güney Afrika'dan Schiphol Havalimanı'na gelen bir kargo uçağının öndeki iniş takımlarında kaçak bir erkek yolcu bulunduğunu açıkladı.
Durumu iyi olan söz konusu kişi, hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
-1
hafif kar duşu
Günün Anketi Tümü