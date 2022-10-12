Ukrayna, Alman hava savunma sistemini teslim aldı

Almanya, vadettiği dört Iris-T SLM hava savunma sisteminin ilkini Ukrayna'ya devretti.

Spiegel'in verdiği bilgiye göre, devir teslim salı günü Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarında gerçekleşti.

Federal hükümete göre silah, Almanya'daki en modern hava savunma sistemi. Alman silah şirketi Diehl Defence tarafından geliştirildi.

Omuzdan fırlatılan uçaksavar füze menzilinden daha büyük

Kara tabanlı uçaksavar sistemi, öncelikle Rus ordusunun hava saldırılarını püskürterek sivil nüfusu korumayı amaçlıyor.

Şansölye Scholz'a göre, büyük şehirler de hava saldırılarına karşı korunabilir.

Iris-T SLM hava savunma sistemi üç araçtan oluşuyor.

Sekiz füze için alana sahip askeri bir kamyonda fırlatma rampası, bir radar aracı ve bir komuta aracı.

Uçaksavar füzeleri, 20 kilometre yüksekliğe ve 40 kilometre uzağa kadar olan hedefleri vurabiliyor.

Bu nedenle menzilleri, Almanya tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen Stinger uçaksavar füzeleri gibi omuzdan fırlatılan uçaksavar füzelerinin menzilinden önemli ölçüde daha büyük.