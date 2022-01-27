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Ukrayna askeri arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 5 ölü, 5 yaralı

Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde bir askerin 5 silah arkadaşını öldürdüğü, 5'ini ise yaraladığı aktarıldı.

Avrupa 27.01.2022, 09:55
Ukrayna askeri arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 5 ölü, 5 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan bir asker, Dnipro bölgesindeki füze ve uzay teknolojisi üreten "Yujmaş" devlet fabrikasında nöbet tutan silah arkadaşlarına ateş açtı.

Olay sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 5'i yaralandı.

Saldırıyı düzenleyen askerin olay yerinden silahla kaçtığı belirtildi.

Polisin, askerin yakalanması için bölgede operasyon başlattığı kaydedildi.

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#ukrayna askeri
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