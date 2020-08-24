Ukrayna bağımsızlığının 29. yılını kutluyor

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu 24 Ağustos 1991 tarihinde, Ukrayna’nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi kabul etti ve 1 Aralık 1991 tarihinde düzenlenen referandumda Ukraynalıların yüzde 90’ı Ukrayna’nın bağımsızlığı için oy verdi.

Ukrayna, 2014 yılından beri Bağımsızlık Gününü Rus işgali şartlarında kutluyor. 2014 yılında Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni işgal eden Rusya ardından Ukrayna’nın doğusuna saldırdı ve Donetsk ile Lugansk illerinin bazı bölgelerini işgal etti.

KUTLAMA ETKİNLİKLERİNİN YERİ DEĞİŞTİ

Bu yıl koronavirüs pandemisinden dolayı Bağımsızlık Gününde geçen sene düzenlenen Haysiyet Yürüyüşü yapılmadı. Kutlama etkinlikleri de Kıyiv’deki Bağımsızlık Meydanında değil de, Sofiyska ve Mıhaylivska Meydanlarında düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ZELENSKİY EŞİ İLE UKRAYNA KAHRAMANLARINI ANDI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, Kıyiv’de Bağımsızlık Meydanı’ndaki Semavi Yüz Kahramanları Anıtına çiçek bıraktı, sonra ise Cumhurbaşkanı eşi ile şehir merkezindeki Mıhaylivska Meydanında Ukrayna için hayatlarını kaybedenlerin anısına dikilen duvarı ziyaret etti.

SOFİYSKA MEYDANI’NDA KONSER YAPILDI

Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Sofiyska Meydanı’nda Ukrayna askerlerine ödül verip, konuşma yaptıktan sonra; Camala, Ruslana, Tina Karol, İrina Bilık, Monatik, Oleg Vinnık gibi ünlü Ukraynalı şarkıcılar konser yaptı.

ÖDÜL TÖRENLERİ DÜZENLENECEK

Bunun dışında Ukrayna’da Bağımsızlık Günü vesilesiyle çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler planlandığı bildirildi.

Ukrayna Bakanlar Kurulunda yapılacak törende, Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına önemli katkılarda bulunan kişilere, devlet ödülleri takdim edilecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Bağımsızlık Günü dolayısıyla çevrimiçi maraton gerçekleştirecek. Maraton sırasında çeşitli ülkelerde Ukrayna Bağımsızlık Günü kutlamaları, Ukrayna hakkında kısa filmleri, Ukrayna’nın moda markaları, ünlü insanların tebrik mesajları ve Ukrayna bölgelerinin tanıtımı yapılacak.

KIRIM EVİ KONSER DÜZENLEYECEK

Ukrayna bağımsızlığının 29. yıl dönümü vesilesiyle, Pırogiv Ukrayna Ulusal Halk Mimarisi ve Yaşam Müzesi önünde 4. Kırım Evi Kalpleri Birleştiriyor açık hava konseri düzenlenecek.

Organizatörlerin aktardığına göre, konserde Ukrain ve Kırım Tatar sanatçılar ve müzik toplulukları sahne alacak. Konser programını Musafir müzik topluluğu ve şarkıcı Lenara Osmanova açacak. Ayrıca festivalde Kırım Ailesi topluluğu, Kırım Evi koreografi topluluğu Kıyiv halk oyunları topluluğu ve Ad libitum vokal grubunun solistlerinin sahne alacağı bildirildi. Akşam saatlerinde sahnede Usein Bekirov üçlüsü jaz müziklerini icra edecek.

Kaynak: qha