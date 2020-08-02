Ukrayna Belarus'ta gözaltına alınan paralı askerlerin iadesini istedi

Ukrayna, Belarus’ta 29 Temmuz’da tutuklanan Rus paralı askerlerle ilgili olarak Belarus Cumhuriyeti Başsavcılığına başvurdu. Minsk yakınlarında gözaltına alınan Rus özel askeri şirketi Wagner’e bağlı olan 33 paralı askerin 28’inin tutuklanması ve Ukrayna’ya iadeleri talep edildi.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan paralı askerlerin bir kısmının Donbas’ta ayrılıkçı güçlerin tarafında savaştığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcısı Ofisinin konuyla ilgili açıklamasında, “Ukrayna Başsavcısı Ofisi, 29 Temmuz’da Belarus kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınan kişilerin geçici olarak tutuklanması talebiyle Belarus Cumhuriyeti Başsavcılığına başvurdu. 9’u Ukrayna vatandaşı olmak üzere 28 kişinin terör örgütüne katıldığından şüpheleniyor. Böylece, Ukrayna tarafı, Donbas’taki silahlı çatışmaya yasa dışı olarak katılıma ilişkin suçlar için adalete teslim edilmeleri amacıyla söz konusu kişilerin Ukrayna’ya iadesini talep etme niyetini bildirdi.” denildi.



Ayrıca, söz konusu şahısların Donbas’ta terörist güçlerin tarafında savaşırken işledikleri suçlar için Ukrayna’ya iade edilmeleri ve yargılanmaları için gereken belgelerin hazırlandığı da aktarıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna kolluk kuvvetlerinin bahsi geçen şahısların Rus özel askeri şirketi Wagner’in militanları olduğunu ve cezai faaliyetlerde bulunduklarını tespit eden bilgileri yakın zamanda Belaruslu meslektaşlarına ileteceklerini söyledi.

BELARUS’TA 33 RUS PARALI ASKER YAKALANDI



Bilindiği gibi, Belarus’ta 29 Temmuz tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 hafta kala Rus özel askeri şirketi Wagner’e bağlı olan 32 paralı asker Minsk yakınlarında, biri de ülkenin güney kısmında gözaltına alındı.

BeITA haber ajansının aktardığına göre, Belarus’ta 9 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanya sürecini baltalamak için ülkeye 200’den fazla Rus paralı asker gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Bu gelişme üzerine harekete geçen ülke polisi, 29 Temmuz 2020 gecesi, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) A Grubunun İçişleri Bakanlığı güçleri olan OMON timinin desteği ile operson düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında 32 Rus paralı askerin gözaltına alındığı bildirildi. Aynı zamanda ülkenin güney kısmında da bir paralı askerin daha yakalandığı ifade edildi.

Gözaltına alınan 33 Rus vatandaşının soruşturma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: qha