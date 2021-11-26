Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den darbe iddiası! Tarih verdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbaratının 1 Aralık tarihinde Rusya'daki insanların katılımıyla bir darbe düzenlemeye yönelik olası bir girişim hakkında bilgisi olduğunu söyledi.

'TAMAMEN HAZIRIZ' MESAJI

Basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın sınırlarının tam kontrolünde olduğunu ve Rusya ile herhangi bir askeri çatışmaya tamamen hazır olduğunu söyledi.

Zelensky'ye göre, Ukraynalı milyarder Rinat Akhmetov bu operasyonda yer alacaktı.