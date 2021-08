Ukrayna'da Başbakanlık binasına bombalı saldırı girişimi

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 10.00 sularında bir kişinin cebinden çıkardığı bomba benzeri bir cismi patlatmakla tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, polisin özel operasyon başlattığı ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırganla görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Milletvekili Aleksey Gonçerenko da Telegram hesabından, hükümet binasına el bombasıyla bir kişinin girdiğini, bölgeye özel ekiplerin ulaştığını aktardı.

#Ukrain A #veteran of the so-called "#counterterrorist operation" in the #Donbass threatens to detonate a grenade in the #Ukrainian government building. The police are negotiating with the man, the building is evacuated pic.twitter.com/msEsvJ1Bcv