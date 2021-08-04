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Ukrayna'da Başbakanlık binasına bombalı saldırı girişimi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, elindeki bomba ile Başbakanlık binasına giren bir kişinin cismi patlatmakla tehdit ettiğini bildirdi.

Avrupa 04.08.2021, 12:39 04.08.2021, 13:29
Ukrayna'da Başbakanlık binasına bombalı saldırı girişimi

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 10.00 sularında bir kişinin cebinden çıkardığı bomba benzeri bir cismi patlatmakla tehdit ettiği belirtildi. 

Açıklamada, polisin özel operasyon başlattığı ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırganla görüşmeler yaptığı ifade edildi. 

Milletvekili Aleksey Gonçerenko da Telegram hesabından, hükümet binasına el bombasıyla bir kişinin girdiğini, bölgeye özel ekiplerin ulaştığını aktardı.

Yakalandı

Saldırganın yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Polis Teşkilatı Başkanı Igor Klimenko, yaptığı açıklamada, el bombasıyla hükümet binasına giren kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Klimenko, Donbas bölgesinde savaşmış ve yaralanmış eski asker olduğu belirtilen kişinin 15 yıla kadar hapis cezası alabileceğini ifade etti.

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#bomba #Ukrayna
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