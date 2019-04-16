Ukrayna'da başkan adayları statta tartışacak

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy, Kiev Olimpiyat Stadı'ndaki tartışma programında kozlarını paylaşacak.

Poroşenko'nun seçim karargahının sözcüsü Oleg Medvedev, yaptığı açıklamada, iki adayın düzenleyeceği tartışma programı için Zelenskiy'in seçim karargahı ve Olimpiyat Stadı ile bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Adayların temsilcileri 19 Nisan akşamı tartışma programı yapmak için üç taraflı anlaşma yaptı." ifadelerini kullandı.

Tartışma programının detayları ile ilgili olarak müzakerelerin sürdüğünü kaydeden Medvedev, Zelenskiy tarafının programın bir şov biçiminde olması, kendilerinin ise tam kapsamlı tartışma programı biçiminde olması konusunda ısrarcı olduğunu dile getirdi.

Medvedev, Poroşenko'nun o akşam öncelikle yasal zorunluluk gereği tartışma programına katılmak üzere televizyon stüdyosuna gideceğini daha sonra da stada geçeceğini aktardı.

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile stadyumda tartışma programı yapılmasına dair anlaşma imzalandığını ifade ederek, "Stadyumsa stadyum olsun. (Tartışma için) Kesin zaman belirlenmedi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayinskie Novosti haber ajansına göre, Kiev Olimpiyat Stadı basın servisi, Poroşenko ve Zelenskiy'in stadı 19 Nisan'da sabah 9.00'dan gece 00.00'a kadar kiraladığını açıkladı.

Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde adaylardan komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci olmuştu.

Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler, 21 Nisan'da yapılacak ikinci tura kalmıştı.

Kaynak: AA