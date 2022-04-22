Ukrayna'da bugün insani koridorlar açılamayacak

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da sivillerin tahliye edileceği insani koridorların, güvenlik nedeniyle bugün çalışmayacağı bildirildi.

Vereşçuk, "22 Nisan bugün güzergahlardaki tehlike nedeniyle insani koridorlar olmayacak. Tahliyeyi bekleyen herkese sesleniyorum: Sabırlı olun, lütfen bekleyin." ifadelerini kullandı.

Vereşçuk, dün de Rus birliklerinin yoğun bombardımanı nedeniyle Mariupol'de tahliye bekleyen insanları kurtarmanın mümkün olmadığını bildirmişti.

Hafta başından beri Rusların Donbas'taki saldırıları artması üzerine Ukrayna ve Rusya arasında insani koridorların açılması konusunda çoğu kez anlaşma sağlanamıyor.