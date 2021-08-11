Ukrayna'da Kovid-19 karantinası ekime kadar devam edecek

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkedeki salgın durumunun kontrol altında olduğunu belirtti.

Ancak uzmanların Kovid-19 nedeniyle ağır hastalarda ilk kez artış gözlediğini aktaran Şmıgal, bu nedenle uyarlanmış karantinayı 1 Ekim'e kadar uzatma kararı aldıklarını ifade etti.

Haziranda, karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ancak bazı yumuşamalar yapıldığı duyurulmuştu.

Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor ve kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirler uygulanıyor.

Halihazırda "yeşil" bölge kapsamında olan ülkede etkinlikler, kafe, eğlence yerleri ve sinemalar katılımcıların maske takma zorunluluğu ve 3'te 2 doluluk kapsamında faaliyet veriyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 1122 Kovid-19 vakasına rastlanırken, 167 bin 673 kişi aşılandı ve toplam aşılanan kişi sayısı 6 milyon 846 bin 399'a ulaştı.

AA