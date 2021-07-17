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Ukrayna'da Mİ-2 tipi helikopter düştü, pilotlar öldü

Nikolayevsk bölgesinde düşen helikopterde yangın çıktı, pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.

Avrupa 17.07.2021, 15:34
Ukrayna'da Mİ-2 tipi helikopter düştü, pilotlar öldü

Ukrayna'nın Nikolayevsk bölgesinde "Mİ-2" tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, "Mİ-2" tipi helikopter, Nikolayevsk bölgesindeki Zayve köyünün yakınlarında düştü.

Düşen helikopterin alev alması sonucu pilot ve yardımcı pilot yaşamını yitirdi.

Kazanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.

AA

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#Ukrayna #helikopter
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