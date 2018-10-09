Ukrayna'da mühimmat deposu patladı, binlerce kişi tahliye edildi

Ukrayna'nın başkenti Kiev 'in 176 kilometre doğusunda savunma bakanlığına ait bir mühimmat deposunda ardarda yaşanan patlamalar sonrası yangın çıktı. Patlama ve yangının ardından yaklaşık 10 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen patlamalardan sonra meydana gelen zayiat hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Mühimmat deposunun etrafı 20 kilometrel boyunca karayolu ve demiryolu taşımacılığı durdurularak, hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Geçen yıl Kiev'in 270 kilometre batısındaki Vynnytsya bölgesindeki askeri bir depoda meydana gelen büyük patlamada 24 bin kişiyi tahliye edilmişti.