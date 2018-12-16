Ukrayna'da savaş uçağı düştü

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Jitomir bölgesinde planlı uçuş gerçekleştiren bir Su-27 avcı uçağının inişe geçtiği sırada düştüğü, pilotun öldüğü belirtildi.

Uçağın düşme nedeni ve kazanın ayrıntılarının araştırıldığı kaydedildi.

İKİ AY ÖNCE DE OLMUŞTU

Bu son zamanlarda Ukrayna Hava Kuvvetleri'nde meydana gelen ikinci uçak kazası. Geçen 16 Ekim'de Vinnitsa bölgesinde Ukrayna’nın NATO ile birlikte gerçekleştirdiği Clear Sky 2018 hava tatbikatı sırasında bir Su-27UB uçağı düşmüş, uçağın içindeki Ukraynalı ve Amerikalı pilot ölmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net