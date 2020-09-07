Ukrayna'da Türk imamını kaçırıp diri diri gömenlere 15 yıl hapis cezası

Ukrayna Odessa Bölgesi Ovidiopol Bölge Mahkemesi bu yıl 3 Eylül'de üç Özbekistan vatandaşını hapis cezasına çarptırdı.

Odessa medyasının bildirdiğine göre, üç yıldan fazla süren dava, katı bir rejim kolonisinde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bildirildiğine göre Özbekistan'ın hükümlü vatandaşları, Andijan yerlileri, 2017'de özellikle ağır bir suç işlediler: adam kaçırma, gasp ve bir rehinenin kasten öldürülmesi. Adam diri diri gömüldü.

Mağdur, bir Türkiye vatandaşı, mahalli Türk camiinin imamıydı ve aynı zamanda pazarda kumaş ticareti yapmaktaydı.

Odessa'daki Türk toplumu karardan memnun değil ve karara itiraz etme niyetinde.

Ukrayna mevzuatına göre bu tür suçların işlenmesi için müebbet hapis cezası verilmektedir.

Kaynak: CentralAsia

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020, 14:16