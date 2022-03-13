Ukrayna'da Türkler camide mahsur

Rusya’nın kuşatarak bomba yağdırdığı Ukrayna’nın Mariupol şehrinde şartlar giderek ağırlaşıyor. Hastanelerin, okulların, alt yapı tesislerinin vurulduğu şehirde sivillerin tahliyesi bir türlü sağlanamıyor. Tahliye otobüslerini şehre sokmayan Rusya, insani yardım TIR’larının girmesine de engel oluyor.

ŞEHİRDE 86 TÜRK VAR

Şehirde mahsur kalanlar arasında 86 Türk bulunuyor. Bunların bir bölümü sığınaklarda tahliyeyi beklerken, 30 kadar Türk de şehirdeki Kanuni Sultan Süleyman Camii’ne sığındı. Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, şehirde şartların çok ağır olduğunu söyledi.

700 METRE YAKINA BOMBA DÜŞTÜ

Şehirde 86 Türk vatandaşının olduğunu ifade eden Hacıoğlu, “Bunların 30’a yakını Diyanet’e bağlı camiye sığındı, diğerleri sığınaklarda. Bir haftadan beri Mariupol’a girmek için çalışıyoruz. 32 otobüs ve 20 TIR’lık bir konvoyla teşebbüste bulunuyoruz. Ancak Rus askerleri izin vermiyor. Şehirde gıda ve su sıkıntısı var. Bizim camimizin deposunda 25 bin litre suyumuz var ama ne kadar dayanır bilemeyiz. Şehir dün de bombalandı. Caminin 2 kilometre ilerisinde bir mahalleyi vurdular. Attıkları bombalardan bir tanesi caminin 700 metre ilerisine düştü” dedi.

CAMİ DE VURULABİLİR

Hacıoğlu şöyle devam etti: “Camide olanlardan biri felçli, 1 vatandaşımız da daha önce evinin önüne düşen bomba dolayısıyla başından yaralanmış, o da tedavi edildi. Ukrayna askerleri su ve gıda getiriyorlar ama çok az. Ruslar her yeri vuruyor, cami de vurulabilir. Caminin içinde sivillerin olduğu onlara bildirilmeli. Şehirde durum çok ağır. Elektrik, su, ısıtma, gaz yok. İnsanlar binaların arasında ateş yakıyorlar. Yaktıkları ateşte kazanla yemek pişirip paylaşıyorlar. Yorganlara sarılarak uyuyorlar. Telefon, internet, hiçbir şey yok.”

Halep gibi olabilir

Mariupol’da sığınakta tahliye bekleyen David Sergeevich 400 bin nüfuslu şehirde gıda ilaç ve su sıkıntısı çektiklerini belirterek dünyaya yardım çağrısı yaptı. Sergeevich, “Havadan, karadan, her taraftan bombalanıyoruz. İnsanların tahliyesi için güvenli bir koridor açılamadı. Şehirde iletişim neredeyse hiç çalışmıyor. Ruslar baz istasyonlarını da vuruyorlar. Elektrik, su, akaryakıt ve gaz yok. Şehrin her yerinden aç insanlar merkeze taşınıyor, mahzenler insanlarla dolu. Şehir tamamen kuşatma altında. Burada gerçekten çok zorlanıyoruz. Yiyeceklerimizi paylaşarak, yardımlaşarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hükümetime ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum. Bize bir koridor açılmasını sağlayın. Aksi takdirde, şehir yok olacak, biz yok olacağız. Burası Halep gibi olabilir” ifadelerini kullandı.