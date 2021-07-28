Ukrayna'da uçak düştü
İvano-Frankivsk bölgesinde hafif motorlu spor uçağın bir evin üstüne düştüğü ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Avrupa 28.07.2021, 16:04
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "WT-10 Advantic" hafif motorlu spor uçak, İvano-Frankivsk bölgesinin Şeparivtsi köyündeki bir evin üstüne düştü.
Uçağın düştüğü ev alev alırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
Nedeni henüz belirlenemeyen uçak kazasında, pilot ve 3 yolcu yaşamını yitirdi.
Yolcuların yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.
AA
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