Ukrayna'da yeni doğan iki bebeğe füzelerin ismi verildi

Ukrayna’da doğan 2 bebeğe İngiliz karadan havaya anti-tank füzesi Javelin’in adı verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Adalet Bakanlığı, `Yeni doğan çocuklara aileler isim seçerken aile adetlerini, popülerliği ve dini, milli ya da siyasi değerleri göz önünde bulundururlar.

Bazılarının isim seçiminde ise savaş önemli bir rol oynadı. Kiev şehrinde yeni doğan kız çocuğuna Javelina, Vinitsa bölgesinde doğan erkek çocuğuna ise Yan Javelin ismi verildi” dedi.

Ukrayna'nın eski First Lady'si Kateryna Yuşçenko da, bunun Ukrayna'ya gönderilen Batılı silahlar için bir şükran işareti olduğunu söyledi.