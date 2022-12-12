Ukrayna'da zarar gören silahlar Slovakya'da tamir edilecek

Almanya ve Slovakya’nın iş birliği ile kurulan merkezde, başta Berlin’in Ukrayna’ya verdiği silahlar olmak üzere savaşta tahrip olmuş mühimmatın servis ve onarımdan geçirilerek yeniden sahada kullanılması hedefleniyor.

Slovakya’da temaslarda bulunan Alman Tuğgeneral Christian Freuding, basına yaptığı açıklamada, hizmete giren onarım merkezinin, ülkesinin Ukrayna silahlı kuvvetlerine sağladığı desteğe katkı sağlayacak önemli bir adım olduğunu söyledi.

Almanya Savunma Bakanlığının Ukrayna’daki özel durum için oluşturulan merkezinin de başkanlığını yürüten Freuding, söz konusu merkezle ülkesinin Ukrayna’ya verdiği silahların düzenli olarak servisten geçirilerek her zaman kullanıma hazır olmasının sağlanacağını ifade etti.

Freuding, onarım merkezinin ayrıca Slovakya ile Almanya arasındaki güçlü işbirliğinin önemli göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bu arada konuya ilişkin basında yer alan haberlerde, zırhlı araç ve obüs üreticisi Alman Krauss-Maffei Wegmann (KMW) firmasının söz konusu servis merkezini işleteceği, böylelikle Berlin’in Kiev’e hibe ettiği obüs, çoklu roketatar, motorlu uçaksavar gibi silah sistemlerinin bakım ve onarımının düzenli olarak yapılacağı belirtildi.