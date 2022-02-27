Ukrayna'dan Macaristan'a kaçanların sayısı 60 bini aştı
Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a giriş yapanların sayısı 62 bin 736'ya ulaştı.
Avrupa 27.02.2022, 14:12 27.02.2022, 14:32
Macaristan Szabolcs-Szatmar-Bereg polis merkezinin açıklamasında, Ukrayna-Macaristan sınırından 24 Şubat'ta 19 bin 978, 25 Şubat'ta 19 bin 618, dün de 23 bin 140 kişi olmak üzere toplam 62 bin 736 kişinin giriş yaptığı kaydedildi.
Ukrayna-Macaristan sınırındaki 5 sınır kapısının da tam kapasiteyle çalıştığı kaydedilen açıklamada, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edildiği, hiç kimsenin geri çevrilmediği ifade edildi.
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