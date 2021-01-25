Ukrayna'dan Putini kızdıracak açıklama!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu nedenle eğer Navalnıy Putin'in düşmanıysa biz Navalnıy'ı destekliyoruz." dedi.

Kanal 24 programında yaptığı açıklamada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'da tutuklanan muhalif Aleksey Navalnıy'ın bir gün demokratik seçimler sonucu Rusya'nın başına gelirse ülkesinin saldırganlığı için özür dilemesi ve Kırım'ı Ukrayna'ya geri vermesi gerekeceğini belirtti.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Kuleba, "Düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu nedenle eğer Navalnıy Putin'in düşmanıysa biz Navalnıy'i destekliyoruz. Bu kadar basit." değerlendirmelerinde bulundu.

AA