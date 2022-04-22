Ukrayna'dan Rusya'ya koşulsuz müzakere çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak Mariupol’daki duruma yönelik koşulsuz olarak Rus tarafıyla müzakereye hazır olduklarını belirtti. Podolyak gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Evet, Herhangi bir koşul olmadan, Mariupol’da ‘özel bir müzakere turu’ düzenlemeye hazırız. Bire bir ya da 2’ye 2 formatında. Adamlarımızı, Azak’ı, orduyu, sivilleri, çocukları, hayatta olanları, yaralıları, herkesi kurtarmak için” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da, ülkesinin Rusya’dan Mariupol bölgesindeki Azovstal fabrikasından acil bir tahliye koridorunu açmasını talep ettiğini açıkladı.