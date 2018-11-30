Ukrayna'dan son hamle, girişleri engelleyecek

Reuters'ın son dakika haberine göre Ukrayna, 16-60 yaş arasındaki Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz günlerde yeni bir gerginlik başladı. Rusya, üç savaş gemisinin sınır ihlali yaptığını belirterek Ukrayna savaş gemilerini engelleyip ateş açmış, Savaş Kabinesi'ni acil toplantıya çağıran Ukrayna'dan "Askeri saldırı eylemi oldu" değerlendirmesi yapılmıştı. Kerç Boğazı’nı da kapatan Rusya'dan ise olayın Ukrayna'nın provokasyonu olduğu açıklamaları gelmişti.

Bunun üzerine Rusya ve ABD de, BMGK'ya acil toplanma çağrısında bulunmuştu.

KERÇ BOĞAZI'NIN HUKUKİ STATÜSÜ

Sovyetler Birliği döneminde, Rus SFS Cumhuriyetine bağlı bir oblast olan Kırım, 1954'te Sovyetlere bağlı Ukrayna'ya verildi. 1991 yılı sonunda Sovyetler'in dağılması üzerine, Kerç Boğazının batı yakası Ukrayna, doğu yakası da Rusya Federasyonu sınırları içinde kaldı. 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonucu boğazın kontrolü tekrar Rusya'ya geçti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 10:58