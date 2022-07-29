Ukrayna'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

Limanın açılışında konuşulan Ukraynalı Bakan'ın yaptığı açıklamada limanın gemilerin çıkış için hazır olduğu ve hafta sonuna kadar tahılın çıkış yapabileceğinin umulduğu kaydedildi.

Rusya ile Ukrayna devam eden savaş, Ukrayna'nın limanlarının Rus güçleri tarafından ele geçirilmesi nedeniyle dünyada tahıl arzında düşüşe neden olmuştu. Ukrayna'nın abluka nedeniyle tahılını ihraç edememesi dünyada tahıl krizi yaratınca Türkiye'nin öncülüğünde Ukrayna'dan Karadeniz'e bir koridor oluşturulması öngörüldü.

Uzun süren görüşmelerin sonunda İstanbul'da bir araya gelen taraflar tahıl koridoru anlaşmasını imzaladı ve planın eyleme geçirilmesi için harekete geçildi.

"Türkiye'den işaret bekliyoruz"

"Ukrayna tarafı tamamen hazır" diyen Zelenskiy, "BM ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor" dedi.

Çornomorsk limanını ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy harekete geçmek için Türkiye ve Birleşmiş Milletlerden (BM) işaret beklediğini belirtirken Odessa ile Çornomorsk limanının sevkiyat için hazır olduğu açıklandı.

Liman açıldı, hazırlıklar tamam

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler BM arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak sevkiyat için gereken tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da aylardır kapalı olan Odessa Limanı bugün yerel ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcilerinin ziyaretine açıldı.

Hafta sonu sevkiyat başlayabilir

Tahıl sevkiyatı için Ukrayna'da gereken hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Kubrakov, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da tahıl sevkiyatı girişiminin imzalanmasının ardından Ukrayna tarafı, tarımsal tahıl ürünlerimizin limanlarımızdan ihraç etmeye başlatılması için gereken her şeyi yaptı. Sevkiyatı başlatmaya hazır Çornomorsk ve Odessa limanlarımız var."

Kubrakov, Odessa'ya yakın Yujnıy Limanı'nı da gelecek hafta sonuna kadar sevkiyat için hazır hale getireceklerini bildirdi.

"İlk gemilerin gönderileceğini umuyoruz"

Savaş başlamadan önce tahılla yüklenen birkaç geminin limanlarda beklediğini aktaran Kubrakov, şöyle devam etti:

"Bugün Çornomorsk'ta bir gemiyi daha yüklemeye başlıyoruz. Neredeyse tüm teknik konularda anlaştık. Bugün, gemilerin Karadeniz boğazı yönünde hareket edeceği önerilen koridorla ilgili BM'den onay alacağımızı ve bundan sonra sevkiyata başlamaya hazır olduğumuzu umuyoruz. Hafta sonuna kadar limanlarımızdan ilk gemilerin gönderileceğini umuyoruz."

Türk elçiliği de katıldı

Kubrakov, limanda, savaş nedeniyle uzun süredir bekleyen milyonlarca ton tahıl sevkiyatının başlatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakcı, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna'daki temsilcileri ile diğer ülkeleri temsil eden büyükelçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.