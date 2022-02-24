Ukrayna'dan uyarı: Rusya Kırım'da provokasyon yapabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım'dan endişe veren haberler geldiği bilgisini paylaştı.

Armyansk'taki Titan kimya tesisinde gece vardiyası ekibinin tahliye edildiğini aktaran Kuleba, bunun Rusya'nın bir başka provokasyon hazırlığı olabileceği uyarısını yaptı.