Ukrayna Devlet Başkanı: 'Suriye ile ilişkilerimizi kestik'

Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna'dan ilk tepki geldii. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye ile tüm diplomatik ilişkilerin sona erdirildiğini duyurdu.

SURİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

Suriye, Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının ardından Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Suriye arasında artık diplomatik ilişkilerin olmayacağını belirterek, Suriye'ye yönelik yaptırım baskısının "daha da artırılacağını" açıkladı.

Zelensky ayrıca, Suriye'nin söz konusu hareketini “değersiz” olarak nitelendirdi.