Ukrayna Devlet Başkanı: 'Ukrayna'nın tamamı özgür olacak'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlattı. Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinde savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana toplam bin 300'den fazla Ukraynalı askeri personelin Rus esaretinden kurtulduğunu söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın tamamı özgür olacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında savaşla ilgili son bilgileri paylaştı. En son 1 Aralık'ta Rusya ile yaptıkları esir takasıyla 50 Ukraynalı askeri personelin evlerine döndüğünü kaydeden Zelenskiy, şimdiye kadar toplam bin 300'den fazla Ukraynalının Rus esaretinden kurtulduğunu bildirdi.

Zelenskiy, "Hepsini geri getirelim. Ukrayna'nın tamamı özgür olacak. Tüm Ukraynalılar evde olacak." dedi. Ukrayna'da din hizmetleri kurumlarında Rus gizli servislerinin yetkisinin azaltılması için güvenlik güçleri ile toplantı düzenlediklerini kaydeden Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Ulusal güvenliği sağlamaktan sorumlu tüm kurumlar, Rus özel servislerinin Ukrayna'nın dini ortamındaki yıkıcı faaliyetlerini tespit etmek ve bunlara karşı uygulanacak önlemleri güçlendirmelidir. Ve kişisel yaptırımlara başvurun. İsimler yakında açıklanacak."