Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus sabotaj grupları Kiev'e girdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını duyurdu.

Hostomel Havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenskiy, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil" dedi.

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar" sözlerine yer verdi.

Zelenskiy, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu anlatarak, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun" dedi.

"Yalnız bırakıldık, herkes korkuyor"

Zelenskiy, Rusya'ya karşı ülkesinin savunmasında yalnız bırakıldıklarını belirterek, "Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak?" dedi.

Ukrayna'ya yalnızca sözle değil, belirli şekilde destek olan ülkelere de minnettar olduklarını anlatan Zelenskiy, "Ancak ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık. Kim bizimle savaşmaya hazır? Bunları görmüyorum. Kim Ukrayna'ya NATO'ya katılma garantisi vermeye hazır? Herkes korkuyor" sözlerine yer verdi.

"Bizi NATO'ya almaya hazır değiller"

Zelenskiy, Moskova'dan bugün konuşmaya hazır olduklarına dair açıklamalar geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın tarafsız statüsü hakkında konuşmak istiyorlar. Tüm ortaklarına söylüyorum, ülkemizin kaderi şimdi belirleniyor. Onlara soruyorum, 'bizimle misiniz?' Bunu bizimle birlikte cevaplıyorlar. Ama bizi NATO'ya almaya hazır değiller."

Avrupa'daki 27 liderin korktuklarının altını çizen Zelenskiy, "Hepsi korkuyor ve biz korkmuyoruz. Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak? Bunu hangi ülkeler temin edecek?" dedi.

Zelenskiy, devam eden işgalin sonunun konuşulması gerektiğini vurgulayarak, "Ama şimdi ülkenin kaderi tamamen ordumuza ve güvenlik güçlerimize bağlı" dedi.

Seferberlik ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından paylaşılan kararnameye göre, yürürlüğe girdiğinden itibaren seferberlik 90 günü kapsayacak.

Seferberlik kararının, Rusya'nın askeri harekatı nedeniyle ülkenin savunmasını güçlendirmek için Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyinin önerisi kapsamında alındığı anlatıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, seferberlik kapsamında kaç kişinin silah altına alınacağını belirleyecek.