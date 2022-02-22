Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Sınırlarımız olduğu gibi kalacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyayı sarsan kararının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Putin'in ses getiren, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararının egemelik ihlali olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" açıklamasını yaptı.

"Ukrayna sınırları olduğu gibi kalacak"

Uzun bir süredir olası hamlelere karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayan Zelenskiy, "Rusya Federasyonu'nun eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir şekilde ihlalidir" dedi.

Putin'in açıklamalarının, Rusya'nın Minsk Anlşamasından tamamen çekildiği anlamına geldiğini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna sınırları, Rusya'nın açıklamasına rağmen olduğu gibi kalacaktır" sözleriyle toprak bütünlüğü vurgusu yaptı.

"Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyoruz"

"Barış istiyoruz" diyen Zelenskiy, "Ortaklarımızdan net ve etkili destek adımları bekliyoruz" çağrısında bulundu. Siyasi ve diplomatik çözüm yollarından yana olduklarını vurguladı.

Zelenskiy, "Sınırlarımız iyi korunuyor, biz kendi toprağımızdayız. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyoruz, kimseye bir şey vermeyeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kararnameyi canlı yayında imzaladı ve Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölge Donetsk ve Luhansk'ta "barışı koruma" operasyonu emri verdi.

Putin, ABD ve NATO'yu Rusya'nın güvenlik taleplerini dikkate almamakla suçladı.

Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabul edilmesinin Rusya'nın güvenliği için doğrudan tehdit oluşturacağını söyledi.

"Rusya'ya yönelik bir saldırının ana merkezi Ukrayna olacak" dedi. Putin, Ukrayna'nın yabancı güçler tarafından yönetildiğini de savundu.

15 Şubat'ta Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların tanınması için Putin'e çağrıda bulunulması kararını Kremlin'e göndermişti.