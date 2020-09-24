Ukrayna Devlet Savunma Sanayi Şirketleri Türkiye ile işbirliğini genişletiyor

Ukrayna Devlet Savunma Sanayi Şirketi Ukroboronprom bünyesinde yer alan Zorya-Mashproekt şirketi yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Ukrayna şirketinin Türkiye’deki projelere katılımı ve potansiyel iş birliği alanları ele alındı.

Gaz türbinli motorların üretiminde Ukrayna’nın önde gelen şirketlerinden Zorya-Mashproekt’in temsilci heyeti, Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü.

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Zorya-Mashproekt’in basın servisinden yapılan açıklamada, görüşme sırasında, şirketin çeşitli Türk projelerine katılımı konusunun ele alındığı kaydedilerek, “İş birliği için perspektifli alanlar belirlendi. Şu anda detaylı bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Siparişler ve sözleşmeler şeklinde sonuçlar bekliyoruz.” denildi.

Açıklamada, “Görüşmelerin ardından Zorya-Mashproekt Genel Müdürü Denis Gordiyenko, Türk tarafının işbirliğine duyduğu ilgiyi ve stratejik ortak ülkenin üst düzey yönetiminin desteğini kaydetti.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: qha

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, 12:51