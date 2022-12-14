Ukrayna: Esir değişimiyle 64 askerimiz ve bir ABD vatandaşı serbest bırakıldı

Yermak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasında esir değişiminin yapıldığını belirtti.

Andriy Yermak, şu ifadeleri kullandı:

"Donetsk ve Luhansk bölgelerinde savaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 64 asker evlerine geliyor. Halkımıza yardım eden ABD vatandaşı olan Murekez Süedi'nin serbest bırakılması da mümkün oldu. Ölen 4 kişinin cenazeleri de iade edildi."

Rusya ile Ukrayna arasında son olarak 6 Aralık'ta yapılan esir değişimi sonucu 60 Ukraynalı ile 60 Rus askeri karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.