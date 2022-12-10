Ukrayna güçleri 13 kasaba yakınlarında Rus saldırılarına karşılık verdi

Ukrayna Ulusal Haber Ajansı Ukrinform'a göre, bu gelişme, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından Facebook sayfasında yayınlanan bir açıklama ile duyuruldu.



Rus kuvvetleri dün beş füze ve yaklaşık 20 hava saldırısı düzenlerken, 60'tan fazla MLRS kullanarak Ukrayna topraklarını hedef aldı.



Rusya’nın, Ukrayna'nın enerji sistemine ve ülke çapındaki kritik altyapısına yönelik füze saldırıları ise devam ediyor.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’na göre, dün Ukrayna füze ve topçu kuvvetleri, dört Rus komuta merkezini ve beş grup personel, mühimmat ve askeri teçhizatı bombaladı.

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