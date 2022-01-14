Ukrayna hükümeti siber saldırı altında
Ukrayna'da dışişlerinin de aralarında olduğu bazı bakanlıkların internet sitelerinin siber saldırıya uğradığı aktarıldı.
Avrupa 14.01.2022, 11:11
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle dışişlerinin yanı sıra bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sitelerinin çalışmadığını bildirdi.
Uzmanların sorunu çözmeye çalıştığını belirten Nikolenko, siber suçlarla mücadele polisinin de soruşturma başlattığını kaydetti.
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