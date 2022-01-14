Ukrayna hükümeti siber saldırı altında

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle dışişlerinin yanı sıra bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sitelerinin çalışmadığını bildirdi.

Uzmanların sorunu çözmeye çalıştığını belirten Nikolenko, siber suçlarla mücadele polisinin de soruşturma başlattığını kaydetti.