Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında öldü
Ukrayna’nın Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına helikopter düştü. Bölgeden alevler yükselirken, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ve birinci yardımcısı Yevhen Yenin, Kiev'in Brovary bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Avrupa 18.01.2023, 11:19 18.01.2023, 12:24
Ukrayna’nın Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde bir anaokulunun ve bir binanın yanına helikopter düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kiev Valisi Oleksiy Kuleba Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu aktarırken, kaza sırasında anaokulunda çalışanların ve çocukların olduğunu, herkesin tahliye edildiğini belirtti.
DÜŞEN HELİKOPTERDE UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI DA HAYATINI KAYBETTİ
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ve birinci yardımcısı Yevhen Yenin, Kiev'in Brovary bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.
İlk belirlemelere göre en az 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
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