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Ukrayna İçişleri Bakanı: 'Topraklarımıza gireni vuracağız'

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür" dedi.

Avrupa 24.02.2022, 11:25 24.02.2022, 11:58
Ukrayna İçişleri Bakanı: 'Topraklarımıza gireni vuracağız'

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko: "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Rus elitler, sanatçılar, ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya'nın düşmanı da değildir. Bize rahat, barış içinde yaşama imkanı verin. Putin'i durdurun."

#Ukrayna İçişleri Bakanı #rusya #Ukrayna
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