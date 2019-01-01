Ukrayna karasuları sınırını iki kat arttırdı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Pyotr Poroshenko'nun karasularının yasal statüsü ile ilgili olarak sınırı 24 deniz mili uzatan bir yasa imzaladığı bildirildi.

6 Aralık’ta, Ukrayna’nın Verkhovna Rada’sı (parlamento) karasularını 12 deniz seviyesinden 24 deniz miline kadar uzatan Ukrayna’nın karasu denizine ilişkin bir yasa tasarısı kabul edilmişti.

Parlamento, yasanın sınır kontrollerinin güçlendirilmesine ve deniz alanının korunmasına yardımcı olacağını söyledi. Ayrıca, yasa sınır korumalarının balıkçı teknelerini denetleme ve oradaki Ukrayna ve yabancı ticari ve deniz gemilerini kontrol etme yetkisine sahip olduğunu öngörmektedir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net