Ukrayna koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesini yaşıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hastanelerde yatak sayısının azaldığına dikkati çeken Zelenskiy, "Bu gidişatla ikinci dalgaya hazırlığın yapılması gerekiyor. En kötü senaryodan kaçınabileceğimizi umuyorum. Sağlık sisteminin her şeye hazırlıklı olması gerekiyor." dedi.

Zelenskiy, hastanelerdeki yatak sayısının yükseltilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ülkenin bazı kentlerinde toplu ulaşımın yeniden durdurulabileceğini ve karantinanın sertleştirebileceğini dile getirdi.

Kovid-19 nedeniyle 1159 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 44 bin 334, iyileşen sayısı da 19 bin 115 olarak açıklanmıştı.

Salgının hızla yayılması nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da nisan ve mayısta 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmıştı.

Azerbaycan'da 556 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 556 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 17 bin 524'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 346 artarak 9 bin 715, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 7 artarak 213 oldu.

Bugüne kadar 482 bin 170 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da 7 bin 596 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı. Son haftada ise günlük vaka sayısı 500'ü geçti.

Belarus'ta vaka sayısı 62 bini aştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 328 kişide virüse rastlandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 62 bin 118’e yükseldi. Ölen sayısı 5 artarak 392’ye, iyileşenlerin sayısı da 841 artarak 46 bin 54’e ulaştı. Karantina ilan edilmeyen ülkede, toplam 1 milyon 785 bin Kovid-19 testi yapıldı.

Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran başında düşüşe geçmişti.

Moldova'da 9 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 256 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 16 bin 613’e yükseldiği bildirildi. Vakalardan 2 bin 408’inin sağlık çalışanı olduğu kaydedildi, son günde 1751 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ölü sayısının 9 artarak 545’e, sağlığına kavuşanların sayısının 153 artışla 9 bin 382’ye ulaştığı aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde da vaka sayısı 9 artışla 1233’e çıktı. Vakalardan 189’unun sağlık çalışanı, 55’inin çocuk ve 28’nin hamile olduğu belirtildi.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 24 bin 707 kişi gözetimde tutuluyor.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında, başkent Kişinev'de 1 Temmuz itibarıyla alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinin gün boyunca çalışma rejimine geçmesi yönünde karar aldı. Karar gereği, 7 yaş altındaki çocuklar pazar yerlerine gidemeyecek.

Moldova’da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında ise 500’e yaklaşmıştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 5 bin 954 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 54 artarak 5 bin 954'e çıktı. Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı 62 artarak 4 bin 568 oldu.

Kovid-19 kaynaklı 52 kişinin öldüğü ülkede, 1334 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan’da ölü sayısı 25’e çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 1 artarak 25’e, vaka sayısının da 87 artışla 8 bin 385'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, bir günde 73 hastanın iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 5 bin 569'a ulaştığı aktarıldı.

Bugüne kadar 1 milyon 176 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 2 bin 791 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA