Ukrayna Lukaşenko'yu tanımayacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, ülkesinin seçimle yeniden iktidara gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’yu meşru görmediğini ifade etti.

Resmi sosyal medya hesabından 23 Eylül 2020 tarihinde açıklama yapan Kuleba, Ukrayna’nın hiçbir zaman Belarus’un iç işlerine karışmadığını ve her zaman Belarus halkına destek verdiğini vurgulayarak, “Belarus’taki seçim kampanyasının seyrine bakılırsa bugün yapılan Lukaşenko’nun ‘yemin töreni’, onun Belarus devletinin meşru başkanı olarak tanınması anlamına gelmiyor.” ifadelerini kullandı.

AB LUKAŞENKO’YU TANIMAMA KARARI ALDI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lukaşenko’yu Belarus’un cumhurbaşkanı olarak tanımadıklarını duyurdu. Borrell, “Aleksandr Lukaşenko’nun 23 Eylül 2020’de sözde göreve başlaması ve bir dönem daha yetkisini sürdürmesinin demokratik meşruiyeti bulunmamaktadır” dedi.

ABD: LUKAŞENKO’YU MEŞRU LİDER OLARAK TANIMIYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı da, bugün bir açıklama yaparak Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’yu ülkenin seçilmiş meşru lideri olarak tanımayacağını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus konuya ilişkin, “ABD Aleksandr Lukaşenko’yu Belarus’un seçilmiş meşru lideri olarak tanıyamaz. Önlerindeki yol Belarus halkının bağımsız gözlem altında yapılan serbest ve adil seçimlerle kendi liderlerini seçme hakkını kullanmalarını sağlayacak ulusal bir diyalog olmalıdır.” ifadelerini kullandı. Sözcü, ABD’nin Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin serbest ve adil olduğuna inanmadığını tekrar teyit etti.

YEMİN TÖRENİ GİZLİ YAPILDI

Belarus’ta 9 Ağustos 2020’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları protesto amacıyla ülke genelinde düzenlenen gösteriler devam ederken, Aleksandr Lukaşenko dün Minsk’teki Bağımsızlık Sarayında düzenlenen gizli törenle yemin ederek göreve başladı.

Lukaşenko yönetimi tarafından yemin töreni öncesinde herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştı.

Yemin töreninden sonrası Belarus sokakları yine karıştı. Başkent Minsk ve başka kentlerde binlerce kişi protestoların sembolü haline gelen kırmızı-beyaz bayraklarla yürüdü.

Kaynak: qha